Après le nul concédé par Arsenal contre Sheffield United (1-1), Mikel Arteta a confié que le club londonien était disposé à se renforcer d'ici la fin du mercato hivernal. «Les circonstances changent chaque jour parce que nous subissons de plus en plus de blessures et de suspensions. Nous sommes là, nous sommes sur le marché et nous recherchons des options qui pourraient nous améliorer et nous donner plus de stabilité dans certains domaines, mais il est tôt pour tout dire», a déclaré le coach espagnol au micro de Sky Sports. Le successeur d'Unai Emery a refusé de dire si sa direction comptait dépenser beaucoup d'argent. «Je ne sais pas. Le club saura mieux que moi.»