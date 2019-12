Mikel Arteta est le tout nouvel entraîneur d’Arsenal. Intronisé dans la journée, il a été présenté dans la soirée de vendredi, puisque le lendemain, les Gunners défiaient Everton, un autre ancien club du coach espagnol. Alors que les rumeurs récentes ont parlé d’un certain nombre de joueurs (Özil, Aubameyang, Lacazette, Xhaka) désireux de quitter le club le plus vite possible, Arteta a déjà mis les choses au clair. Il ne conservera que les motivés à redresser la situation plus que préoccupante du club. «La première chose est d’insuffler une nouvelle énergie. J’étais au plus mal après le match de dimanche (contre Manchester City où il officiait alors), quand j’ai senti ce qui se passait. Je dois engager tout le monde. Les joueurs doivent commencer à accepter une façon de penser différente. Je veux que tout le monde au club ait le même état d’esprit», a expliqué l’homme de 37 ans, qui occupe pour la première fois de sa carrière un poste de numéro un dans une équipe professionnelle. Alors qu’il est présent au club depuis quelques heures seulement, il a pu faire un constat du temps où il observait les choses de loin. Arsenal a perdu son identité. «C’est ce que je ressens de l’extérieur. Je veux en comprendre les raisons, mettre en œuvre certaines choses qui seront un gain rapide pour les joueurs, le staff technique et tout le monde. J’ai mes idées que je vais garder pour moi. Je veux faire les choses à ma façon en convaincant les joueurs que c’est la bonne manière. Je veux des gens convaincus avec ce que je leur demande de faire.» Les joueurs sont prévenus car même si Arteta a refusé de parler de mercato, il souhaite que tout le monde soit au diapason. «Je veux des gens qui donnent de la passion et de l’énergie à ce club. Quiconque n’adhère pas à ce projet n’est pas assez bon pour ce club et sa culture», martèle le nouvel entraîneur. Avec lui, les compteurs sont remis à zéro. Tout le monde aura la possibilité de se montrer, comme un Mesut Özil, délaissé du temps d’Emery. «Je dois comprendre comment ils se sentent, ce qui leur manque. Si j’arrive à ça, je peux les aider, ils me feront confiance et me suivront.»