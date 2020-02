Les deux derniers huitièmes de finale de la coupe d’Algérie de football (seniors), ASM Oran - ASO Chlef et ES Guelma - Paradou AC, auront lieu les 2 et 3 mars, a indiqué la Fédération algérienne de la discipline (FAF). Six clubs ont déjà validé leur billet pour les quarts de finale, en l’occurrence l’ES Sétif (L1), le WA Boufarik (Amateur), l’Amel Boussaâda (L2), le CA Bordj Bou Arreridj (L1), l’US Biskra (L1) et l’USM Bel-Abbès (L1). Au total, 10 pensionnaires de la Ligue 1 se retrouvent déjà sur le tapis pour l’édition, 2019-2020. C’est le WA Boufarik, leader de la division amateur (Groupe Centre) qui a réalisé un retentissant exploit aux dépens du MC Oran (2-0). Le représentant de la Mitidja, tombeur au tour précédent du MC Alger, est en passe de réaliser une saison exceptionnelle avec sa probable accession en Ligue 2, et son parcours jusque-là sans faute en Coupe. La surprise des 8e est venue de Biskra, avec la sortie du tenant du trophée, le CR Belouizdad éliminé par l’USB qui a mis fin au rêve des Belouizdadis de s’octroyer un 9e trophée. L’autre héros de la Coupe, n’est autre que l’ASM Oran qui a sorti un véritable spécialiste de la Coupe, en l’occurrence l’USM Alger en match retard des 16es de finale. Le Paradou n’a éprouvé aucune peine pour venir à bout du MC El-bayadh (5-0) en match retard des 16es de finale.