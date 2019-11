Le dernier tour régional Ouest de la coupe d’Algérie de football (Ligue d’Oran), prévu samedi, propose des affiches alléchantes et des derbies intéressants. La confrontation entre l’ASM Oran et le RC Relizane, tous deux pensionnaires de la Ligue 2, constitue la grande affiche de ce tour. Les deux équipes marchent bien en championnat où elles prétendent à l’accession. C’est également le cas de l’OM Arzew qui sera aux prises avec le voisin du NASR Es-Sénia. Un derby de bonne facture qui tiendra en haleine les supporters des deux équipes, notamment ceux d’Es-Sénia qui croient en leur « team » pour créer la surprise.Les Arzéwis, pensionnaires de la Ligue 2, n’ont pas, eux, le droit de décevoir leurs fans. Il y va de leur prestige. On citera aussi la rencontre programmée à Aïn Témouchent entre le WA Tlemcen et le SCM Oran. Un match en apparence déséquilibré en raison des paliers auxquels appartiennent les deux protagonistes, mais Dame Coupe réserve bien souvent des surprises. Il

y aura aussi des affiches intéressantes avec un RCB Oued R’hiou - USM Oran qui s’annonce plutôt équilibré, même si le Chabab de Oued R’hiou aura à coeur de faire respecter la hiérarchie et de retrouver les sensations d’un beau parcours dans cette compétition. On aura droit également à des empoignades entre clubs de la Régionale 1 et 2 au menu de cet ultime tour régional, telles que OS Ben Adda-MJ Arzew, FCB Telagh-CR Aïn Youcef et JR Sidi Brahim-AS Mers El-Kébir qui restent globalement ouvertes à tous les pronostics. A l’issue de ce dernier tour régional, seront connus les sept représentants de la Ligue régionale d’Oran aux 32es de finale de la coupe d’Algérie.