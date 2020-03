Le portier algérien, Malik Asselah, a été l’auteur d’une grosse perfor-mance avec son équipe, Al-Hazm, face à Al-Ittihad (1-1) lors de la 20e journée du championnat d’Arabie saoudite. Le portier de 33 ans a effectué 5 arrêts durant cette rencontre, importante pour les siens dans la course au maintien. Il a encaissé un but sur penalty. De plus, il a été élu homme du match. L’ancien gardien de but de la JS Kabylie et du CR Belouizdad est en train de faire une belle saison avec Al-Hazm. Il est en grande forme depuis le début de l’année 2020. Asselah s’est imposé comme l’un des meilleurs gardiens du championnat saoudien depuis son arrivée. Il avait fini la saison dernière avec 122 arrêts en 30 matchs, soit une moyenne de 4.07 arrêts par match.