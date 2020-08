L'international algérien Youcef Atal, de retour d'une grave blessure au genou, est déterminé à réaliser une «belle saison» avec l'OGC Nice après une première qui était celle de la révélation. «Le premier objectif est de ne plus me blesser. Alors je mets toutes les chances de mon côté. Je m'entraîne sérieusement, je fais attention à ce que je mange, à mon sommeil. Pendant cette blessure, j'ai compris que si tu ne t'occupes pas de ton corps, lui ne s'occupera pas de toi. Je veux retrouver mon meilleur niveau pour faire une belle saison, apporter quelque chose à l'équipe et obtenir de bons résultats», a déclaré Atal dans un entretien au site officiel du club. Eloigné des terrains depuis le 7 décembre 2019 suite à une blessure au genou (ménisque) contractée lors de la rencontre contre Metz, le défenseur algérien n'a jamais douté de ses capacités et a travaillé dur pour retrouver progressivement ses sensations. «Personnellement, ça n'a pas été facile après une longue coupure. Mais j'ai bien travaillé, avant et pendant la préparation, pour revenir au mieux. Je savais que je ne retrouverais pas mon niveau ou mes sensations instantanément. Ça se fait progressivement, étape par étape. Mais aujourd'hui, je me sens bien», a confié l'ancien joueur de Paradou. Qualifié avec l'OGC Nice pour l'Europa League suite à la victoire du PSG en finale de la coupe de France contre Saint-Etienne (1-0), Atal piaffe d'impatience à l'idée de jouer la compétition européenne avec l'objectif de réussir un bon parcours. «Le club a de nouveaux objectifs, il est qualifié pour l'Europa League. La préparation est bonne, le groupe aussi. J'espère qu'on accomplira une bonne saison, qu'on ira chercher un truc et qu'on sera costaud en Europe. J'ai hâte de retrouver la compétition, le stade et les supporters. Eux aussi m'ont manqué», a-t-il souligné. Outre Atal, Nice, sous la conduite de l'entraîneur Patrick Vieira, compte dans ses rangs un autre international algérien, en l'occurrence le milieu de terrain Hicham Boudaoui.