Le défenseur international algérien de l’OGC Nice Youcef Atal, éloigné des terrains depuis trois semaines en raison d’une blessure à la cuisse, a repris l’entraînement collectif mardi. Il a pris part à la séance collective à l’instar des autres joueurs niçois blessés : Lotomba, Dolberg et Danilo, à trois jours de leur déplacement à Rennes. L’ancien joueur de Paradou AC avait contracté une blessure à la cuisse lors de la rencontre contre Lens. Il avait ressenti une douleur à la cuisse, quelques secondes après avoir signé le but de la victoire du pied gauche. Les examens avaient révélé une petite déchirure alors que Atal était en passe de retrouver son meilleur niveau depuis quelques matchs et qui venait tout juste d’ouvrir son compteur cette saison.