De retour dans le onze titulaire de Nice depuis quelques semaines, l’international algérien Youcef Atal fait une belle première période face à l’adversaire du soir, Beer Sheva, en Europa League. L’ancien du Paradou AC a multiplié les actions offensives sur son côté droit et réussi à donner la balle du premier but après avoir fait un rush sur l’aile droit et dribblé son vis-à-vis avant d’envoyer un centre parfait pour l’attaquant franco-algérien Amine Gouiri qui inscrit le seul but de la rencontre à la 22’. Il a été remplacé à la 68e minute. Score final (1-0) pour les Niçois.