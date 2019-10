Toujours en quête d’un latéral droit pour le mercato d’hiver, la Juventus apprécierait particulièrement le profil de Youcef Attal. Mais le Niçois est également convoité par Chelsea et le PSG, entre autres. Si l’on en croit les informations sur le média italien Tuttosport, les performances du jeune Champion d’Afrique de 23 ans impressionnent en Europe et particulièrement de l’autre côté des Alpes. Surveillé de près par l’Atletico Madrid, Tottenham, Chelsea et le Paris Saint-Germain, c’est au tour de la Juventus Turin de se renseigner sur le latéral de l’OGC Nice. Directeur sportif de la Vieille Dame, Fabio Paratici fait de Youceh Attal, l’une des priorités du club pour le prochain mercato hivernal. Attal est sous contrat avec le Gym jusqu’en juin 2023. Affaire à suivre…