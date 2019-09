Les deux algériens titulaires au coup d’envoi, Adam Ounas et Youcef Attal, se sont illustrés, l’un comme passeur, l’autre comme buteur, avec l’OGC Nice vainqueur face à Dijon (2-1). Après une ouverture du score de Tavares pour Dijon à la 22’, Nice réplique dès la 29’ sur une percée dans l’axe de Wylan Cyprien adresse une passe tranchante à Adam Ounas. L’international algérien dévie le ballon en un temps, ce qui met toute la défense hors de position. Dolberg se retrouve seul face à Gomis, et adresse un fantastique piqué du gauche au-dessus du gardien dijonnais. Magnifique inspiration de l’international algérien qui, en une touche, élimine toute la défense dijonnaise. A la 47’, décalé à gauche par Pierre Lees-Melou, Attal fait mine de repiquer dans l’axe. L’Algérien en profite pour frapper fort au premier poteau du droit, une frappe tendue qui surprend également Alfred Gomis. Magnifique but qui offre le (2-1) à l’OGC Nice.