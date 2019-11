Très performant depuis son arrivée à l’OGC Nice à l’été 2018, le latéral droit ou ailier, Youcef Attal, a été annoncé dans le viseur de plusieurs cadors européens ces derniers mois, dont le PSG. Et l’international algérien, sous contrat jusqu’en juin 2023, ne ferme pas la porte à un départ en fin de saison. « Par rapport à l’année passée, je pense que c’était trop tôt pour rejoindre un grand club. Il y a des clubs qui voulaient me voir l’année passée comme j’avais fait une bonne saison. Là, il faut que je me concentre pour encore faire une belle saison, a expliqué l’Aiglon sur le plateau de Canal Football Club. Rejoindre un club comme le PSG, est-ce que c’est jouable ? Je pense que je peux jouer dans un grand club. C’est mon objectif, je travaille pour ça. Il n’y a pas un joueur qui ne veut pas jouer dans un grand club et remporter des titres. »