« On verra ce qu’il va se passer. On a tous envie de jouer la Ligue des champions, de gagner des titres. C’est important dans une carrière. J’ai effectivement moi-même de tels objectifs. Après, je sais qu’il y a des intérêts pour moi. On verra… », confiait Youcef Attal (23 ans) en juin dernier sur un possible transfert cet été, alors que le PSG aurait notamment des vues sur l’international algérien de l’OGC Nice. D’ailleurs, cet intérêt serait réciproque, en coulisses. En effet, comme l’a révélé Soccer Link dimanche, Youcef Attal aimerait bien rejoindre le PSG, et son entourage devrait prochainement s’entretenir avec la direction de l’OGC Nice pour faire un point sur son avenir. Et alors que Daniel Alves a quitté le PSG en juin et que Leonardo serait en quête d’un latéral droit pour concurrencer Meunier, la piste Attal tombe à pic.