Malgré leur victoire contre Reims (2-0), après cinq matchs de Ligue 1 sans succès, les joueurs de l’OGC Nice ont eu droit à des sifflets de l’Allianz Riviera dimanche, les supporters niçois attendant visiblement plus de buts de la part de leur équipe. Pour le latéral droit Youcef Attal (23 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison), c’est une petite déception. « Il ne faut pas penser comme ça, car ça fait longtemps qu’on n’avait pas gagné. Aujourd’hui, on a un peu de pression. Le plus important, c’est de gagner. Normalement, ils devraient être satisfaits de ce match, car on a fait un gros match aujourd’hui. En plus, on a gagné 2-0, sans encaisser de but », a déclaré l’international algérien au micro de beIN Sports.