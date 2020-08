Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang a alarmé le FC Barcelone. Comme Le10Sport l'a révélé en exclusivité, le club catalan veut profiter de la situation du Gabonais pour l'arracher aux Gunners lors du mercato estival. Toutefois, comme l'a indiqué le Daily Telegraph jeudi, Pierre-Emerick Aubameyang serait plutôt parti pour prolonger avec Arsenal. À en croire le média britannique, l'attaquant de 31 ans serait proche d'accepter d'étendre son bail jusqu'en juin 2023. Sur son compte Twitter, Nicolo Schira est allé plus loin. D'après le journaliste italien, Pierre-Emerick Aubameyang et sa direction auraient désormais trouvé un accord pour une prolongation de deux saisons. Le FC Barcelone pourrait ainsi tirer un trait sur l'international gabonais et serait contraint d'aller voir ailleurs pour renforcer son attaque.