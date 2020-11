Mardi soir, la direction de l'USM Alger a annoncé que les tests de dépistage, dont les résultats avaient été révélés un peu plus tôt dans l'après-midi, n'avaient recensé aucun cas positif au Covid-19. «A notre retour de Mostaganem, où notre équipe première avait effectué un stage de préparation, nous avions procédé à des tests PCR qui avaient révélé la présence de 5 cas positifs, mais asymptomatiques, au sein de notre effectif.

Ainsi, après avoir respecté la période de confinement pour ces personnes, nous avons procédé à de nouveaux tests lundi et dont les résultats, obtenus le lendemain, ont tous été négatifs», a détaillé la direction des Rouge et Noir sur sa page officielle sur Facebook.

Cette situation a réjoui en premier lieu l'entraîneur François Ciccolini, qui peut, désormais, disposer de la totalité de son effectif, en cette dernière ligne droite avant le début de la compétition officielle. Ainsi, cela lui permet de programmer les match amicaux, qu'il n'a pu avoir pour cette même raison. Hier d'ailleurs, la première joute amicale était programmée à l'Ecole supérieure d'hôtellerie et de restauration (ESHRA) de Aïn Benian face à la JS Saoura. Le directeur sportif du club de la capitale, Antar Yahia, avait soulevé le point lié à la perturbation de la préparation de son équipe, en raison du manque de matchs amicaux.

L'ancien capitaine des Verts avait déclaré dans ce sillage: «Lors du stage effectué à Mostaganem, les joueurs ont été très disciplinés sur le respect du protocole sanitaire, mais malheureusement nous avons eu des cas positifs asymptomatiques. Nous avons traité ces cas avec le plus grand sérieux possible en les confinant.

À la fin du stage, on voulait disputer un match amical, mais à défaut nous avons décidé d'organiser un autre stage (qui s'étalera jusqu'au 12 novembre, ndlr) à Alger pour rapprocher un peu plus le groupe et créer plus de cohésion. Nous allons certainement finir par disputer des matchs amicaux dans le respect total du protocole sanitaire.» L'USMA débutera sa saison le 21 du mois courant en donnant la réplique au CR Belouizdad en finale de la supercoupe d'Algérie, au stade du 5-Juillet à huis clos.