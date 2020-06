Des médias, aussi bien algériens que français, ont rapporté récemment que d'une part, le fils de Zineddine Zidane, Lucas est intéressé par la sélection nationale algérienne alors que son compatriote franco-algérien, également, Jonathan Schmid, va plus loin en déclarant dans une interview qu'il a parlé avec Belmadi et qu'il peut avoir la nationalité algérienne. Mais, dans la soirée du vendredi, la Fédération algérienne de football (FAF) a indiqué dans un communiqué qu'elle «et le sélectionneur national, Djamel Belmadi démentent catégoriquement tout contact avec le joueur du club allemand de Fribourg, Jonathan Schmid, mais également Luca Zidane, gardien au Racing Santander, Espagne. En effet, parmi les médias ayant rapporté l'information de Luca Zidane, on cite, à titre d'exemple l'espagnol Sport, qui a indiqué que le sélectionneur algérien aimerait «recruter» le fils de Zinedine Zidane et, à terme, l'installer dans les buts, prenant le relais de Raïs M'Bolhi and Azzedine Doukha, tous deux

33 ans. S'il n'a pas dit oui, Luca Zidane aurait néanmoins accepté de rencontrer l'ancien Marseillais pour évoquer la question» a écrit la même source. Elle ajoute qu' «actuellement prêté à Santander (D2 espagnole) par le Real Madrid, Luca Zidane, 21 ans, a représenté la France dans toutes les sélections de jeunes, des U16 aux U20. Néanmoins, il pourrait se tourner vers l'Algérie ou l'Espagne». D'autre part et concernant le cas de Jonathan Schmid du club allemand de Fribourg, il a lui, même déclaré en réponse à une question sur la sélection algérienne en ces termes: «S'il y avait eu l'Equipe de France ça aurait été un bonus, mais je ne vais pas me prendre la tête pour ça.» Avant d'ajouter: «J'ai parlé aussi avec Djamel Belmadi. Je peux avoir la nationalité algérienne (le père de sa mère est algérien.) et le passeport mais c'est un peu compliqué. Si un jour je le reçois, pourquoi pas jouer avec l'Algérie!» a-t-il conclu. Mais le communiqué de la FAF est plus explicite puisqu'il a indiqué que «pour le premier nommé (Schmid, la FAF et surtout le sélectionneur national ont tenu à s'inscrire en faux suite à l'entretien qu'a accordé ce joueur au magazine France football et repris par d'autres médias.». Ensuite, la FAF a indiqué qu' elle a interrogé d'ailleurs à ce propos, Belmadi qui a été formel: «A moins qu'il ait été contacté par quelqu'un d'autre se faisant passer pour moi, pour ma part, je n'ai jamais parlé ni échangé, de manière directe ou indirecte avec ce joueur.

Ce n'est pas aujourd'hui que je vais changer ma manière de travailler ou ma façon de faire, lorsqu'il s'agit d'entamer une approche avec un joueur intéressant l'équipe nationale. Donc, je réfute ce genre de fabulation et je saisis l'opportunité que vous m'offrez pour dire la même chose sur ce qui a été rapporté il y a quelque temps au sujet du gardien Luca Zidane que je qualifie de fake-news. Et si je n'ai pas réagi à ce moment-là, et je ne le ferai pas à l'avenir face à ce type de mensonge, c'est que ce n'est pas Luca Zidane qui l'a déclaré à la presse.»

L'Instance fédérale algérienne tient ainsi à expliquer que «le sélectionneur national a bien tenu à apporter ces précisions afin de mettre fin à toutes les spéculations qui ont entouré l'annonce de ces joueurs.»

«De son côté, la FAF appuié Belmadi et considère que ce genre d'approche de joueur désirant évoluer sous le maillot national ou bien utilisant un tel stratagème pour intéresser une autre sélection est bien révolu», a conclu la FAF dans son communiqué.