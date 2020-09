En dehors de la JS Kabylie, aucune autre équipe de Ligue 1 ne s'est manifestée pour, ne serait-ce qu'évoquer, la préparation de ses joueurs avant le 15 septembre, date retenue par la Fédération algérienne de football, pour une éventuelle reprise de la préparation des clubs. Il est vrai que tous les responsables des clubs sont préoccupés par le mercato et justement la préparation «administrative» de leurs clubs pour la nouvelle saison. Mais, force est de reconnaître que cette pandémie de coronavirus fait très mal au football algérien et paradoxalement avec, justement, l'aide des joueurs, des staffs techniques et des responsables eux-mêmes. Explications: il est vrai que l'épidémie de coronavirus a des répercussions négatives sur le comportement des gens et pour les sportifs, mais il y a lieu de noter que l'un des plus importants handicaps est cette difficulté à avoir une préparation adéquate (stages à l'étranger impossibles, manques d'infrastructures...), faute d'annonce officielle de la possibilité de s'entraîner collectivement.

Mais, il se trouve que les responsables la JSK, ont eu le courage de prendre des initiatives en assurant d'abord par leur staff médical tous les protocoles sanitaires aussi bien sportifs que civils pour entamer un stage de préparation collectif.

Le stage de l'équipe qui a débuté le 31 août dernier à Akbou vient d'être prolongé jusqu'au 12 septembre prochain. Et c'est d'ailleurs, hier, que les joueurs ont entamé leur deuxième cycle de préparation avant de rentrer, samedi prochain, à Tizi Ouzou pour quelques jours de repos avant de poursuivre la dernière partie de ce stage. La Ligue de football (LFP) avait publié, la semaine dernière, un communiqué dans lequel elle avertit d'une manière indirecte les responsables kabyles, sans les citer dans ce fameux communiqué. Par contre, la FAF et le ministère de le Jeunesse et des Sports observent, jusqu'à présent un mutisme total. Est-ce parce qu'ils veulent prendre ce stage de la JSK comme un exemple voire un «test» pratique avant de décider enfin, de la reprise officielle des entraînements? Par contre, tous les autres clubs et, bien évidemment, leurs staffs techniques, sont plus préoccupés par le recrutement et la libération des joueurs que par la préparation de leur équipe. Plus grave encore, on observe un délaissement total de la part des joueurs quant à leur préparation individuelle en cette période de coronavirus, sachant que même s'ils seront réguliers dans leur préparation individuelle, celle-ci restera incomplète pour bien débuter une nouvelle saison, qui s'annonce des plus longues et donc des plus difficiles à jouer avec 20 clubs.

Par ailleurs, les consultations entre le MJS et les Fédérations sportives n'ont donné, apparemment, aucun résultat palpable pour entrevoir le bout du tunnel en ce qui concerne le lancement de la nouvelle saison dans la pratique avec l'ouverture officielle des entraînements, prélude à l'ouverture des compétitions. Il est sûr que les responsables concernés se cacheront derrière la décision des pouvoirs publics de lever le confinement et libérer la pratique sportive. En réalité, l'ouverture des installations sportives et les entraînements pour les sportifs préparant les jeux Olympiques devraient servir de référence pour prendre une initiative. Dans le cas où le protocole sanitaire serait assuré par les responsables concernés, mieux vaut donc permettre les entraînements collectifs avant les compétitions officielles.

Et si les responsables des clubs argueront le manque de moyens pour assurer les tests et le protocole sanitaire, il faut bien les mettre devant leurs propres responsabilités: c'est à eux de se débrouiller. Ils sont membres des conseils d'administrations de leurs clubs et à ce titre, ils doivent mettre la main à la poche et ne pas attendre les pouvoirs publics et continuer à se comporter comme des assistés.