C’est un dossier épineux à gérer pour Zinédine Zidane. L’entraîneur français a plusieurs fois fait savoir qu’il ne comptait plus sur Gareth Bale (30 ans) pour la saison à venir, mais le Gallois ne semble pas pressé de partir. Et plusieurs points de chute sont évoqués pour l’ancien joueur de Tottenham. Et ces derniers jours, c’est du côté du PSG que le nom de Bale est évoqué. L’attaquant pourrait être utilisé par le Real Madrid comme monnaie d’échange pour récupérer Neymar. En effet, Mundo Deportivo annonçait que le Real Madrid serait prêt à proposer 90 millions d’euros et Gareth Bale pour s’offrir le Brésilien. Selon les informations du journal L’Équipe, les Rouge et Bleu n’ont pas reçu une telle offre et si cela avait été le cas, les Parisiens auraient refusé car ils ne sont pas intéressés par le joueur.