C’était la grosse information que divulguait Sport dimanche. Ne parvenant pas à trouver un accord avec le PSG, que ce soit via des échanges de joueurs ou une indemnité de transfert, le FC Barcelone prévoirait une toute autre stratégie pour Neymar. D’après le média catalan, les dirigeants blaugrana envisageraient un prêt avec une option d’achat non obligatoire. Une possibilité qui plairait à leurs homologues parisiens. Cependant, un prêt ne serait pas envisagé que ce soit du côté du PSG, ou de celui du FC Barcelone. C’est en effet ce qu’assure Mundo Deportivo hier. À en croire les informations du quotidien ibérique, Neymar serait bel et bien la grande priorité du FC Barcelone qui travaillerait d’arrache-pied de concert avec l’entourage du Brésilien afin de trouver un terrain d’entente avec le PSG pour finaliser le deal d’ici la clôture du mercato fixée au 2 septembre. Néanmoins, ledit prêt évoqué par Sport ne devrait pas avoir lieu et ne serait pas une option dans l’esprit des dirigeants blaugrana. Reste à savoir comment le Barça parviendra à obtenir l’aval du PSG dans cette opération.