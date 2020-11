La Fédération internationale de football (FIFA) a retenu 156 arbitres et arbitres assistantes du monde entier candidates pour officier lors de la Coupe du monde féminine Australie/Nouvelle-Zélande 2023, dont huit arbitres et 11 assistantes issues de la Confédération africaine de football, a indiqué l’instance continentale (CAF) jeudi. Dans cette liste, force est de constater qu’aucune arbitre algérienne n’y figure. Les candidates vont intégrer le projet « Road to AUS/NZL », un programme qui choisira les meilleures de la cuvée. Parmi le contingent africain, aucune arbitre ou arbitre assistante algérienne n’a été sélectionnée par l’instance internationale. Ces arbitres et assistantes africaines sont originaires de 15 associations membres de la CAF.