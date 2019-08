A la veille de la dernière réunion du bureau fédéral, le président de la Ligue de football professionnel, Abdelkrim Medouar, a rencontré les présidents et les représentants des clubs des Ligues 1 et 2, à l’issue de laquelle un mémorandum concernant leur situation financière a été établi pour les membres du Bureau fédéral. Mais, il se trouve que les membres du Bureau fédéral n’ont pipé mot de ce mémorandum dans la mesure où on attend toujours les décisions du BF de mardi dernier. Sur son site Internet, la Fédération algérienne de football s’est contentée juste de livrer des résumés des différentes interventions de responsables. Ainsi, dans son chapitre II intitulé «Rapports des Ligues», on lit au point 2.1 que «Le Président de la LFP Abdelkrim Medouar et suite à la réunion qu’il avait tenue avec les présidents des clubs de L1 et de L2, a transmis un certain nombre de doléances de ces derniers aux membres du Bureau fédéral. Le principal problème rencontré par les clubs concerne la situation financière, notamment le recouvrement des droits TV qui auraient pu constituer une bouffée d’oxygène pour la majorité d’entre eux. M. Medaouar a également demandé plus de souplesse de la part de la Cnrl dans l’application des règlements d’autant plus que les clubs professionnels s’apprêtent à affronter la saison la plus difficile depuis l’avènement du professionnalisme.

Le président de la LFP a également informé les membres du BF du souhait des présidents des clubs de reporter le début du championnat. S’il a accédé à ce souhait concernant la Ligue 2, M. Medaouar est resté ferme concernant le début de saison de la Ligue 1 maintenue pour le week-end des 15, 16 et 17 août 2019. ».

Les propositions des responsables des clubs

Mais qu’ont proposé les responsables des clubs à la Ligue pour transmettre aux membres du Bureau fédéral ? La réponse est simple : il faut d’abord savoir que 23 clubs ont pris part à cette réunion tenue, lundi dernier, à l’hôtel Olympic de Dély Brahim à Alger avec l’ordre du jour : la préparation de la nouvelle saison 2019/2020. La rencontre a été ponctuée par le tirage au sort des calendriers du championnat de Ligue 1 et de Ligue 2 dont le démarrage pour le premier niveau est fixé pour les 15,16 et 17 alors que celui du second niveau aura lieu à une date à déterminer ultérieurement. Le président de la LFP a saisi l’occasion pour signaler que les problèmes de créances avec l’Entreprise nationale de télévision, (Entv) et l’opérateur téléphonique Mobilis n’ont pas été résolus. «La Ligue a fait de gros efforts en direction des clubs en leur octroyant des avances ces dernières années, mais malheureusement on ne peut pas aller au delà de nos limites. Il y a des clubs qui ne sont même pas en mesure de payer les frais d’engagements pour la nouvelle saison. Nous allons vivre une saison difficile» a confié Medouar. Là il ya eu d’abord la proposition du président de la LFP de constituer une cellule de réflexion sur les problèmes que vivent les clubs et élaborer un mémorandum dans lequel seront consignées les grandes revendications des clubs. Ce qui a été fait en fin de réunion. Nadir Bouzenad, directeur du CABB Arréridj, membre de la commission, a lu la plate-forme élaborée par les représentants des clubs. Elle sera soumise prochainement au Bureau fédéral. Dans ce texte, il a été proposé, notamment le gel de l’activité de la Commission nationale de résolution des litiges, la révision de ses prérogatives. Il y a lieu de signaler que le point le plus important qui a dominé les interventions des clubs est celui des décisions de cette commission fortement décriées par les dirigeants considérant qu’elle privilégie l’intérêt des joueurs avant celui des clubs. Un autre représentant d’un club a prôné l’institution d’un fonds de sponsoring solidaire. Il s’agit d’un fonds qui doit être alimenté par des dons des sociétés nationales et internationales publiques ou privées pour venir en aide aux clubs qui ne disposent pas de parrainage par des entreprises. Ce point est contenu dans le Mémorandum.

Aucune décision du BF !

Or, toutes ses propositions n’ont pas connu de réponse de la part des membres du Bureau fédéral. Et on attend toujours les décisions des responsables de la gestion du football national alors qu’on se trouve à une douzaine de jours du début de la compétition.Or, la prochaine réunion du Bureau fédéral aura lieu vers la fin du mois d’août. Cela veut dire deux semaines après le début du championnat. Et c’est là où se trouve toute la problématique. Que va faire la LFP avec les clubs endettés» alors qu’ils ont fait des propositions au BF ? Dans ce cas, la logique dicte que quand il n’y a aucune réponse à une doléance, on applique simplement la réglementation actuelle. Et il faut donc s’attendre à des interdictions de recrutement et donc point de signature de licences pour les joueurs appartenant à ces clubs endettés. La FAF aura-t-elle vraiment le courage de franchir ce pas ?…