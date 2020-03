Dernier bouleversement hier: la F1, avec l'annulation du Grand prix d'Australie, première manche du Championnat du monde. L'écurie McLaren avait annoncé jeudi son forfait après la détection d'un cas de coronavirus dans son équipe. En Angleterre, l'ultime développement est venu de Londres: à Arsenal, l'entraîneur, Mikel Arteta, a contracté le coronavirus. Tout comme l'ailier international Callum Hudson-Odoi, évoluant à Chelsea, devenant le premier cas répertorié chez un joueur en Premier League. Le match entre les Gunners et Brighton prévu aujourd'hui est reporté. Le calendrier sportif mondial est sens dessus dessous. Jeudi, depuis le bureau ovale, Donald Trump a suggéré de reporter les JO de Tokyo. Quant à l'Euro, censé débuter le 12 juin, sa tenue ou non sera au centre de la visioconférence convoquée pour mardi prochain par l'UEFA avec les fédérations européennes. Le tournoi doit se dérouler dans un format exceptionnel qui pose d'autant plus de questions. Il mobilise 12 pays et le match d'ouverture Italie - Turquie est prévu à Rome, capitale du pays le plus touché d'Europe par le Covid-19. A Turin, c'est un international italien, Daniele Rugani, qui a été testé positif, suivi par le joueur de la Sampdoria Gênes Manolo Gabbiadini. 121 membres du club (joueurs, staff, administration) sont en quarantaine, dont Cristiano Ronaldo. A Madrid, le joueur concerné est un basketteur du Real. Son équipe a été placée en quarantaine, ainsi que celle de football qui partage les mêmes installations. Aux Etats-Unis, la NBA a été mise sous cloche mercredi «jusqu'à nouvel ordre», après l'annonce de deux cas de contamination dans l'équipe des Utah Jazz. Le choix de la NBA a été suivi jeudi de décisions similaires des Ligues nord-américaines de football (MLS), pour 30 jours, et de hockey sur glace (NHL), pour une durée indéterminée. En tennis, l'ATP a annoncé que l'ensemble des compétitions masculines étaient stoppées pendant six semaines. Parmi les très rares rescapés, la course Paris-Nice, qui se poursuit sur les routes de France, jusqu'à aujourd'hui, mais sans spectateurs dans les zones de départ et d'arrivée.