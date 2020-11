La Confédération africaine de football (CAF) a pris acte, lundi dernier, de la suspension pour 5 années infligée par la commission d'éthique de la FIFA, à son président Ahmad Ahmad, tout en annonçant la prolongation de l'intérim, confié au Congolais Constant Selemani Omari. «La CAF et le président de la CAF prennent acte de cette décision qui met Ahmad Ahmad en position de ne plus pouvoir exercer ses responsabilités.

En application de ses statuts, la CAF annonce que l'intérim actuel de Constant Selemani Omari comme président de la CAF est de fait prolongé», a indiqué l'instance continentale dans un communiqué publié sur son site officiel.

Un peu plus tôt dans la journée, la commission d'éthique de la FIFA, a prononcé à l'encontre d'Ahmad Ahmad une interdiction de toute activité relative au football (administrative, sportive et autre) aux niveaux national et international pour une durée de 5 ans, pour manquement à son devoir de loyauté, détournements de fonds, acceptation et distribution de cadeaux ou autres avantages, et abus de pouvoir. «La CAF qui s'inquiète des conséquences sur sa réputation de cette longue procédure, maintient le calendrier de l'ensemble de ses activités et programmes», conclut le communiqué.

Le dirigeant malgache de 60 ans, à la tête du football africain depuis mars 2017 et candidat à un deuxième mandat, avait par ailleurs été placé en garde à vue pour des soupçons de corruption en juin 2019 à Paris.

Ahmad Ahmad, a annoncé, il y a quelques semaines sa décision de briguer un nouveau mandat, à l'occasion des élections prévues le 12 mars 2021 à Rabat. Il avait justifié sa candidature par son souci de préserver la stabilité au sein de la CAF.

Avec cette sanction, quatre candidats restent désormais en course pour la présidence de l'instance africaine, il s'agit du Mauritanien Ahmed Yahia, l'Ivoirien Jacques Anouma, le milliardaire sud-africain Patrice Motsepe et le Sénégalais Augustin Senghor. L'instance dirigeante du football africain dévoilera les noms des candidats le 11 janvier 2021.