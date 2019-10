Incapable de relever Manchester United depuis plusieurs mois, Ole Gunnar Solskjaer reste confiant. L’entraîneur norvégien a voulu se montrer rassurant et croit dur comme fer au redressement du club anglais. « Nous planifions sur le long terme, j’ai un contrat de trois ans. On m’a confié le poste, et si vous perdez un match ou deux, vous n’attendez pas de recevoir un coup de fil pour qu’on vous donne des garanties. Mais nous avons commencé avec un plan, et un plan de recrutement est en place. Je suis sûr à 100% que nous avons la bonne organisation car c’est le manager qui a toujours le dernier mot », a expliqué le coach mancunien pour Sky Sports.