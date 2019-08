Alors qu’il ne fait clairement plus partie des plans de Mauricio Pochettino, Serge Aurier cherche une porte de sortie à Tottenham. Celle-ci pourrait bien se trouver du côté de l’Italie ou deux clubs seraient intéressés par les services de l’ancien joueur du PSG. Il ne reste plus beaucoup de temps à l’international ivoirien pour se trouver un nouveau point de chute. Celui-ci pourrait se trouver en Italie et plus précisément du côté de Milan. L’Inter et le Milan AC seraient tous les deux intéressés par l’ancien joueur du PSG. Antonio Conte souhaite le recruter en cas de départ d’Andrea Conti avant la fin du mercato estival. Le deuxième club de Milan aurait également pris contact avec l’entourage du défenseur ivoirien. Tout pourrait s’accélérer pendant le week-end. La valeur de l’ancien Parisien est évaluée à moins de 15 millions d’euros.