Où voir le match?

L'Algérie retrouve les Warriors trois jours après les avoir dominés à Alger (3-1). L'enjeu de la rencontre est simple pour les Verts: valider définitivement leur billet pour la CAN du Cameroun en 2022, un seul point suffirait aux hommes de Djamel Belmadi. Les fans des Verts peuvent suivre cette rencontre sur le petit écran, aujourd'hui à partir de 14h sur trois chaînes: la chaîne terrestre algérienne (Programme national), beIN Sports 1 (France) et beIN Sports (MENA). Une bonne nouvelle pour les inconditionnels des coéquipiers du capitaine Ryad mahrez.

Des tests PCR pour les Algériens

Dans le cadre des procédures et autres mesures prises par rapport à la pandémie de coronavirus, tous les membres de la délégation de l'Equipe nationale, se trouvant à Harare, ont passé hier matin le test de Covid-19. Les représentants d'un laboratoire spécialisé se sont déplacés à l'hôtel The Rainbow Towers, où réside l'Equipe nationale, pour procéder auxdits tests. Par ailleurs, la CAF a désigné le docteur Edward Chagonda (Zimbabwe) en qualité d'officier Covid, qui devra veiller au respect du protocole international des compétitions FIFA/CAF.

Les Verts rendent hommage à Hannachi

Le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Kheïreddine Zetchi, ainsi que les deux joueurs de l'Equipe nationale, Djamel Benlamri et Azzedine Doukha, ont tenu à évoquer la récente disparition du président emblématique de la JS Kabylie, Mohand Chérif Hannachi, survenue vendredi dernier. Pour rappel, Benlamri et Doukha ont tous les deux côtoyés l'ancien président de la JSK, il y a quelques années, chez les Jaune et Vert.

Bordeaux félicite Zerkane

Mehdi Zerkane, le milieu de terrain algérien des Girondins de Bordeaux, a disputé ses premières minutes avec le maillot des champions d'Afrique, jeudi dernier face au Zimbabwe

(3-1), Le néo-international de 21 ans a honoré sa première sélection avec les Verts en disputant le dernier quart d'heure face aux «Warriors». Son club du Girondins de Bordeaux n'a pas raté l'occasion pour féliciter l'international algérien sur le compte officiel Twitter. «Félicitations à Mehdi Zerkane qui a connu hier sa première sélection avec Les Verts face au Zimbabwe!», a posté son club.