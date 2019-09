Après la large victoire de Manchester City face à Watford (8-0) samedi en Premier League, l’ailier Bernardo Silva (25 ans, 5 matchs et 4 buts en Premier League cette saison), élu homme du match, a été chambré par son coéquipier Benjamin Mendy sur le réseau social Twitter. En réponse, le Portugais a publié une photo du latéral gauche, au moment de son enfance, en le comparant à un personnage publicitaire d’une marque de chocolat. Si l’ancien Marseillais a adoré la blague de son ami, en estimant qu’il menait 1-0 dans leur duel, les internautes ont été scandalisés par cette publication, jugée raciste. Devant le tollé provoqué par ce message, Silva a été obligé de le supprimer. « Maintenant on ne peut plus faire de blagues avec un ami... Les gens... », a déploré le Citizen. Et la Fédération Anglaise pourrait même mener son enquête.