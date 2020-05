L'ancien président du MC Oran, Belhadj Ahmed, dit «Baba», a répondu à l'actuel directeur général du club, Chérif El Ouezzani, concernant l'affaire de l'ancien entraîneur, Jean Michel Cavalli. Celui-ci avait signé un contrat de quatre mois avec les Hamraoua, mais a été forcé de quitter le navire après seulement deux mois de travail pour n'avoir pas réussi à remettre le train sur les rails. Ayant saisi la FIFA, cette dernière a donné gain de cause au Français et a sommé le MCO de lui verser près de 7 millions de dinars. «Je ne veux pas que mon nom soit associé à des erreurs de la direction actuelle», a indiqué Baba. Et d'expliquer: «Des dirigeant actuels (Chéri El Ouezzani, NDLR) affirment qu'aucun papier ne leur a été remis par mes soins concernant cette affaire, ce qui est faux. J'ai remis tous les papiers et j'ai même un accusé de réception. Ils ont mal géré le dossier.» Concernant l'affaire des deux anciens joueurs, Farhi et Lakhdari, Belhadj il dira: «Les deux joueurs ont saisi la CRL et ont eu gain de cause. Ils ont été payés et les documents sont remis à la direction actuelle.» L'ancien président oranais affirme que ses prédécesseurs ne savent pas gérer ces dossiers et lui incombent la responsabilités de l'échec: «Je leur ai moult fois dit que quand il y a un litige qui concerne un joueur ou entraîneur qui étaient de passage lors de ma période de présidence, qu'ils m'appellent, parce que je sais ce que j'ai fait j'ai fait et ce que j'ai comme papiers.»