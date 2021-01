Les responsables des jeux Olympiques de Tokyo ont déclaré, jeudi dernier, qu'ils disposaient d'«une base solide» pour organiser l'événement cet été, malgré les doutes sur sa faisabilité, et qu'ils se sentaient encouragés par le soutien du président du Comité international olympique (CIO) Thomas Bach. Le président de Tokyo-2020, Yoshiro Mori, a déclaré à la presse que Bach avait informé les organisateurs à Tokyo de ses discussions avec d'autres parties impliquées dans les jeux, notamment les athlètes. «Il a confirmé l'intention de tout le monde, et il n'y a eu aucune voix discordante ou opposition de quiconque de nulle part. Tout le monde a le sentiment profond de vouloir aller aux Jeux de Tokyo», a affirmé Mori. «Nous sommes toujours sur une base solide», a-t-il assuré. A l'issue d'une réunionmercredi de la commission exécutive du CIO, Bach a réclamé «de la patience» après une année de report et a promis des jeux «sûrs» même en pleine pandémie. Cependant, il n'a pas exclu que les jeux de Tokyo, reportés, l'an dernier, à cause de la crise sanitaire mondiale, se déroulent à huis clos pour la première fois de leur histoire. Jeudi dernier, Tokyo-2020 a confirmé que la première épreuve test de l'année en vue des JO avait été reportée de 2 mois en raison des restrictions mises en place au Japon pour lutter contre le coronavirus. Cependant, en dépit de la chute du soutien du public japonais, de grands pays occidentaux ont réaffirmé leur engagement vis-à-vis des Jeux de Tokyo, tout comme des athlètes de haut niveau. «Il y a un an, il y avait une certaine ambiance (négative). Maintenant, c'est complètement différent», a dit pour sa part Toshiro Muto, directeur général du comité d'organisation de Tokyo-2020, qui s'est également entretenu avec Bach, jeudi dernier. Il a aussi évoqué une volonté d'oeuvrer à un «nouveau» type de Jeux Olympiques. Le président chinois Xi Jinping a également déclaré au CIO que la Chine soutiendrait l'organisation des JO de Tokyo, a ajouté Muto. Les Jeux d'été au Japon sont désormais programmés du 23 juillet au 8 août 2021, mais les limites des campagnes de vaccination et l'apparition de variants alimentent des doutes sur la sécurité et la faisabilité de ces JO.