Auteur d'un bon début de saison et de belles prestations avec son club le MC Oran, le jeune ailier international U20, Mohamed Bachir Belloumi, aurait tapé dans l'oeil de plusieurs clubs étrangers, dont le FC Nantes qui le suit de près. Le président du MCO Mahiaoui a déclaré à la Radio algérienne que son jeune talent ne manque pas d'offres, mais qu'il n'est pas encore prêt pour le laisser partir et qu'il va terminer la saison avec le MCO. De son côté, l'ancienne vedette du football algérien Lakhdar Belloumi a clairement déclaré que son fils est suivi par le FC Nantes et que les discussions sont officielles, tout en indiquant que Mohamed Bachir a aussi quelques intérêts d'autres clubs.