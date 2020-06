Dans un long entretien accordé au média arabophone Kooora, l'ancien entraîneur du CRB, Badou Zaki, a encensé le défenseur international algérien, Aïssa Mandi. Badou Zaki a déclaré: «C'est dur de choisir un meilleur joueur arabe en Liga, mais pour moi c'est bel et bien Aïssa Mandi. Il a réussi à garder son niveau durant plusieurs saisons contrairement à quelques joueurs marocains.» L'ancien gardien international marocain a aussi parlé de l'ancienne star de la sélection Rabah Madjer et a indiqué: «Rabah Madjer est comme un frère pour moi, on était en contact tout le temps lorsqu'on jouait tous les deux en Espagne, une fois il a joué face à nous et il a réussi à marquer le but victorieux pour Valence dans mes filets. Je me rappelle qu'avant le match, on s'est parlé et il m'a dit je vais marquer face à toi et il a tenu sa parole.»