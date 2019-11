Le Para-athlétisme algérien Lahouari Bahlaz (Club F32) a offert à l’Algérie sa première médaille d’or à l’occasion de la troisième journée des Championnats du Monde 2019 IPC qui se déroulent au stade d’athlétisme de Dubaï aux Emirats arabes unis. Bahlaz avec un jet de 33.89 a devancé son coéquipier Walid Ferhah (33.54). Ce dernier prend la médaille d’argent et améliore par la même occasion son record personnel, alors que la médaille de bronze est revenue au Polonais, Maciej Sochal (31.90). Avec ces deux nouvelles médailles, la récolte algérienne s’élève à quatre médailles (1 or, 2 argent et 1 en bonze). Vendredi, la seule consécration algérienne en argent était l’œuvre de Sid Ali Bouzourine en finale du 800m (T36) parcourue en 2:15.85, derrière le Britannique Paul Blake (2:07.44) et devant l’Espagnol Jose Pampano (2:27.70). Pour sa part, le champion du monde de l’épreuve du 1500m (T13) Abdellatif Baka s’est contenté de la médaille de bronze, jeudi en soirée, après sa 3e place, remportée en 3:49.30, devancé par, respectivement, l’Australien Jaryd Clifford (3:47.78) et le Russe Anton Kuliatin (3:47.91). Au contraire de Bouzourine et Baka, leurs compatriotes Samir Nouioua, Mohamed Berrahal et Bachir Mourad n’ont pas pu réaliser les résultats escomptés, lors des finales de la première journée.