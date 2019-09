Qui aurait imaginé, il y a un mois, que Gareth Bale s’imposerait comme l’homme providentiel du Real Madrid ? C’est pourtant ce qui est en train de se dessiner en ce début de saison délicat pour le Real. Largement remaniée après de multiples blessures - Eden Hazard en prime - l’équipe de Zinédine Zidane a dû s’en remettre à son ailier gallois pour éviter une défaite sur la pelouse de Villarreal. C’est Bale, dans les arrêts de jeu de la première période, qui a permis au Real de ne pas rentrer mené grâce à un but opportuniste (45e+1). Car avant cela, le sous-marin jaune avait débloqué la situation sans que personne ne trouve rien à y redire en exploitant une erreur de Ramos par Moreno (12e). C’est Bale, encore, qui a égalisé en toute fin de match d’une frappe imparable du gauche (86e) après que Villarreal ait repris l’avantage d’un but opportuniste de Gomez (74e). Bref, Bale a crevé l’écran, y compris lorsqu’il s’est fait expulser au bout de la nuit sans conséquence fâcheuse (90e+4). Par ailleurs, Karim Benzema a aussi pesé sur la défense de Villarreal grâce à sa technicité et ses déplacements. Le numéro 9 de la Maison Blanche a notamment trouvé le poteau juste avant la mi-temps (45e). Mais le Real n’avait peut-être pas assez d’armes, ce dimanche. Et il a aussi manqué d’idées. Il laisse donc deux points sur le terrain d’une formation seizième ce dimanche soir, et ne pointe qu’à la cinquième place, avec cinq petits points. Barcelone n’est pas le seul géant à faire du surplace. A la fin de la rencontre, Zidane a fait le point sur la prestation de son équipe. « Dans le football, les erreurs, cela peut arriver. Je repars avec une sensation positive. Mis à part les quinze premières minutes où nous n’étions pas là, nous avons fait un bon match. Et quand on encaisse deux buts, parvenir à revenir dans le match est toujours important. C’est un point positif. Au final, nous nous sommes créé des occasions et il faut davantage concrétiser. A partir de la quinzième minute, et en seconde période, nous avons contrôlé le match. L’adversaire a eu deux occasions et il a marqué deux fois, ce sont des choses qui arrivent et nous devons nous améliorer défensivement. Le point positif, c’est notre réaction. Il était important de ne pas perdre », a-t-il dit.