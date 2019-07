Gareth Bale reste plus que jamais un joueur du Real Madrid au grand désarroi d’un Zinedine Zidane qui doit, lui aussi, trouver le temps bien long… Alors qu’en fin de semaine dernière l’agitation était marquée autour du Gallois et que Zizou lui-même évoquait une sortie imminente, il semblerait que la porte se soit refermée définitivement ce week-end. En effet, malgré un accord de gré à gré avec l’attaquant merengue et son agent Jonathan Barnett, le Jiangsu Suning a en effet refusé de s’aligner sur le montant demandé par le Real Madrid. Avec la fermeture du marché des transferts en Chine le 31 juillet, le club chinois a donc tranché dans le vif en décidant de claquer la porte. Et comme pour mieux officialiser cette rupture, le Jiangsu Suning a enrôlé Ivan Santini, l’attaquant croate d’Anderlecht. Un transfert à hauteur de 5 millions d’euros qui évite toute pénalité à l’équipe chinoise. Pour le Real Madrid et Gareth Bale, c’est un retour à la case départ. Mais l’idée que le numéro 11 merengue reste une saison de plus commence à prendre beaucoup d’ampleur. Il sera en tout cas présent avec l’équipe à Munich pour la Audi Cup et un premier duel contre Tottenham. Un de ses possibles prétendants…