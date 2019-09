C’était le grand indésirable, le pestiféré du Real Madrid lors du mercato estival. Zinedine Zidane n’avait pas caché qu’il ne voulait plus de lui au sein de l’effectif madrilène. Mais Gareth Bale a fait dos rond et est resté en dépit de tous les coups dans le dos pour le pousser à la sortie. Pour le grand intérêt du Real Madrid. Car en ce début de saison, l’ancien joueur de Tottenham est clairement l’un des Madrilènes les plus en forme, pour ne pas dire le plus en forme. De quoi obliger Zinedine Zidane à revoir ces considérations sur l’international gallois. « Ce n’est pas la tête de turc. Nous sommes tous coupables, que ce soit bien ou mal. Nous sommes dans le même bateau. Nous allons changer les choses en pensant uniquement au bien de l’équipe », a déclaré le coach du Real Madrid en conférence de presse vendredi. C’est Gareth Bale qui mérite d’être applaudi pour son bon debut de saison qui force les choix de Zidane.