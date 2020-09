De retour à Tottenham pour un prêt d'une saison, l'ailier Gareth Bale (31 ans) ne boude pas son plaisir. Poussé vers la sortie par l'entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane, le Gallois entend bien prendre sa revanche avec les Spurs. «C'est un club tellement spécial à mes yeux, c'est ici que je me suis fait un nom. Quel club incroyable, quels supporters incroyables. C'est juste fou d'être de retour. J'ai maintenant envie de retrouver la forme et d'aider l'équipe, et bien entendu, je l'espère, remporter des trophées», a annoncé Bale pour les médias du club londonien. «Comme je l'ai dit, ce club a quelque chose de spécial. Quand je suis parti, j'ai tout de suite pensé que j'aimerais revenir un jour. L'opportunité s'est présentée, aujourd'hui. C'était le bon moment pour moi. J'ai faim, je suis motivé, j'ai envie de bien faire pour l'équipe.

Je suis impatient de commencer», a ajouté Bale.