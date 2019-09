Il se dit « bouc émissaire » du Real Madrid. L’homme sur qui toutes les critiques se sont abattues ces dernières semaines… De retour en forme, Gareth Bale est clairement parti en opération reconquête et livre une guerre à peine dissimulée à ses dirigeants. Poussé dehors par Zidane, Bale a refusé toutes les offres cet été. Le « Golfeur » se plaît à Madrid et il n’a aucune envie de bouger avant la fin de son contrat. Les prochains mois seront l’occasion pour lui de prouver sa valeur et de faire fermer quelques bouches. Bale s’en réjouit d’avance…