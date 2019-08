Après une préparation estivale loupée, le Real Madrid n’a pas raté ses débuts en Liga. Lors de la première journée, le club madrilène a obtenu une belle victoire sur la pelouse du Celta Vigo (3-1) samedi. Sur cette rencontre, l’entraîneur des Merengue Zinédine Zidane a pris la décision de titulariser l’ailier Gareth Bale en raison de l’absence d’Eden Hazard, touché à la cuisse gauche et absent pour 3 à 4 semaines. Et sur ce match, l’international gallois a marqué des points ! Passeur décisif sur l’ouverture du score de Karim Benzema, l’ailier a été inspiré dans ses choix et a réalisé de nombreuses différences. Après la partie, Zidane a ainsi réalisé une annonce forte concernant l’avenir du joueur de 30 ans, souvent présenté sur le départ cet été. «Bale va rester ici. Nous devons désormais nous concentrer sur la saison à venir, rien de plus. La blessure d’Hazard a été une mauvaise nouvelle pour nous, mais cela n’a pas eu un impact sur mon avis concernant Bale pour ce match. Gareth, tout comme James, va défendre ce maillot comme il se doit», a assuré le technicien français. Avec cette sortie médiatique, le coach de la Maison Blanche va stopper les rumeurs concernant l’avenir de Bale. Même s’il n’est pas dans les petits papiers du Tricolore, le Gallois, en bonne santé, peut clairement rendre de précieux services au Real. Sur le plan offensif, notamment dans l’éventualité de blessures, l’ex-joueur de Tottenham peut avoir un rôle à jouer. Par contre, cette nouvelle compromet les chances madrilènes de récupérer l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar. Malgré des moyens financiers importants, la formation espagnole peut difficilement réaliser une opération XXL pour l’international brésilien, tout en conservant le Britannique et son salaire imposant. Sans les départs de James et Bale, le Real devrait même être sage dans la dernière ligne droite de cette période des transferts.