Fan inconditionnel de Paul Pogba, Zinédine Zidane aura tout fait son été pour enrôler la star de Manchester United. C’était peine perdue suite aux désaccords entre Florentino Pérez et Ed Woodward concernant un possible terrain d’entente. Les exigences financières du vice-président mancunien auraient tout simplement rebuté le président du Real Madrid, mais ce dernier ne perdrait pas espoir. Comme indiqué par la presse ibérique ces dernières heures, l’homme d’affaires espagnol proposerait 100M€ plus Gareth Bale pour enfin attirer Paul Pogba. Pourtant, le retour du Gallois en Premier League est assujetti à une requête des Anglais. Selon des sources haut placées à Manchester United, sollicitées par le Sunday Mirror, le club serait réticent à l’idée de régler l’énorme salaire de Gareth Bale (580 000 euros par mois). Les Red Devils prévoiraient l’éventuel renfort de l’ailier du Real Madrid à une seule condition : que l’international gallois accepte un contrat « à la carte », au nombre de matchs joués sous ses nouvelles couleurs. Reste à savoir si Gareth Bale sera prêt à s’asseoir sur ses actuels émoluments afin de rejoindre Manchester.