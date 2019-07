Le ton est monté d’un cran, le week-end dernier, entre Zinédine Zidane et l’agent de Gareth Bale. Après la rencontre perdue face au Bayern Munich (3-1), l’entraîneur madrilène annonçait que sa direction s’activait pour vendre le buteur gallois le plus rapidement possible. Une sortie de Zizou qui a suscité une vive réaction de l’agent de Gareth Bale. Celui-ci a pointé du doigt l’attitude irrespectueuse du Français. «Zidane est une honte, il ne montre aucun respect pour un joueur qui a tant fait pour le Real Madrid», a martelé Jonathan Barnett. Attaque directe et la réponse du berger à la bergère ne s’est pas fait attendre. Zinédine Zidane a apporté une réponse ferme au représentant du joueur. Il a d’abord réfuté les accusations de «manque de respect» portées par le clan Bale. «Pour commencer, je n’ai manqué de respect à personne et encore moins à un joueur, car j’ai toujours dit la même chose, les joueurs sont la chose la plus importante. S’il y a un joueur ici alors je suis avec lui », a-t-il déclaré avant de préciser que c’est bien le joueur qui a refusé de prendre part au match face au Bayern Munich, car le Real Madrid négociait son départ. « Gareth ne s’est pas changé pour le match l’autre jour parce qu’il ne le voulait pas, car le club négociait son départ », a-t-il assuré. Avant de poursuivre : «Maintenant nous revenons à la même chose. Bale est un joueur de Madrid et il s’entraînera normalement aujourd’hui.»