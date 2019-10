A l’approche du mercato d’été, l’ailier du Real Madrid Gareth Bale (30 ans, 6 matchs et 2 buts en Liga cette saison) se retrouve encore une fois annoncé sur le départ du club madrilène. Présent en conférence de presse mardi, l’entraîneur de la Maison Blanche Zinédine Zidane a répondu aux rumeurs concernant l’international gallois. «Si je veux le voir partir en janvier ? Non. Vous savez quelle était la situation par le passé, au final, Gareth est resté. C’était le mieux pour tout le monde. Après vous savez, ce qui vient de l’extérieur, ça n’aide pas. On dirait que les médias veulent le monter contre moi, me monter contre lui. Mais c’est un joueur important pour le club, pour le groupe, pour jouer. Après le reste... Je sais qu’il va y avoir des rumeurs d’un départ en janvier. S’il reste en janvier, ça va recommencer en juin. Malheureusement, il y aura toujours des rumeurs. Mais il est heureux ici», a assuré le technicien français.