«Les meilleurs pour moi sont Salah et Mané… Mais ils ne sont pas là.» Le 23 septembre, Samuel Eto’o, grand défenseur du football africain, n’a pu cacher sa frustration en apprenant qu’aucun des deux joueurs de Liverpool n’a terminé sur le podium du trophée The Best, remporté par Lionel Messi. Mais alors que l’ailier égyptien traverse une période plus compliquée, son partenaire sénégalais, lui, carbure toujours à plein régime. Au point de se demander s’il n’est pas le grand favori pour remporter le prochain Ballon d’or. Pour Thiago Silva, qui a croisé sa route, jeudi, lors du match amical opposant le Brésil au Sénégal (1-1), Sadio Mané est clairement dans la course pour succéder à Luka Modric. «Sadio Mané est un joueur de classe mondiale. Il est presque parfait. Il va très vite, maîtrise bien le ballon et est très intelligent dans ses déplacements. Avec ce qu’il a réalisé cette année, je pense qu’il mérite largement d’être dans la discussion pour le Ballon d’or» , a fait remarquer le joueur du Paris Saint-Germain pour Sky Sports. Il faut dire que le Lion de la Téranga réalise une année 2019 des plus complètes. En termes de buts, le Sénégalais se classe au 4e rang avec 25 réalisations, à égalité avec Karim Benzema et Kylian Mbappé, mais derrière Robert Lewandowski (33), Lionel Messi (31) et Sergio Agüero (27). Mais contrairement à ces joueurs, le meilleur buteur de Premier League en 2018-2019, au même titre que Mohamed Salah et Pierre-Emerick Aubameyang (22), a remporté la Ligue des champions en étant un acteur majeur de ce succès, avec notamment une énorme performance contre le Bayern Munich. L’autre différence avec ses concurrents directs dans la course au Ballon d’or, c’est que Mané a été décisif avec sa sélection, qui a chuté en finale de la CAN face à l’Algérie (0-1). Une compétition durant laquelle l’ancien joueur de Southampton a inscrit 3 buts, figurant notamment dans l’équipe type de l’épreuve. Un contraste saisissant avec Salah, qui a clairement raté son rendez-vous à la maison et qui pourrait faire la différence au moment des votes finaux. Auteur de 5 buts et 2 passes décisives en Premier League depuis le coup d’envoi de l’exercice, Mané est le Red le plus en vue à l’heure actuelle. Assez pour faire différence. Peut-être… Si le début de saison de Messi, marqué par les blessures à répétition, pourrait lui profiter, sa plus grande menace pourrait bien se nommer Virgil van Dijk. Nommé meilleur joueur de Premier League et de l’UEFA en 2018-2019, le défenseur central néerlandais pourrait réserver une mauvaise surprise à son partenaire d’attaque dans les prochaines semaines…