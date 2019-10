Libre de tout contrat, Mario Balotelli (29 ans) s’est engagé en faveur de son club de cœur, Brescia, cet été. Ce dimanche, le journal le Corriere della Sera donne des précisions sur le salaire de l’attaquant et indique qu’il émarge à un million d’euros brut annuel cette saison. Cette rémunération est inférieure à ses standards habituels, mais celle-ci pourrait connaître un énorme coup de boost sous certaines conditions. En effet, le média révèle que le contrat de l’Italien possède une clause prévoyant que son salaire passe à 4 millions d’euros sous réserve que Brescia se maintienne en Série A et que Super Mario inscrive au moins 15 buts. Si le promu, actuellement 16e, conserve toutes ses chances dans la course au maintien, en revanche l’ancien Marseillais n’a pas de temps à perdre d’un point de vue individuel, lui qui a repris tardivement et qui n’affiche donc qu’un petit but au compteur (en 2 matchs joués) après 6 journées.