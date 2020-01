Déjà visé par des cris de singe en novembre contre le Hellas Vérone (1-2), l'attaquant de Brescia, Mario Balotelli, a de nouveau été ciblé par les insultes racistes des supporters de la Lazio Rome après son but ce dimanche en Serie A (défaite 1-2). L'international italien a signalé ces incidents à l'arbitre qui a brièvement interrompu la rencontre. Et l'ancien Niçois et Marseillais a ensuite pris la parole sur les réseaux sociaux. «Une défaite qui fait mal, mais nous reviendrons plus forts, nous sommes sur la bonne voie. Supporters de la Lazio qui étaient présents au stade aujourd'hui, honte à vous!», a écrit Super Mario sur Instagram avec le hashtag «#saynotoracism». Après une année 2019 déplorable dans ce domaine en Serie A, 2