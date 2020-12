Jamais convoqué en équipe de France, l'ailier Jonathan Bamba (24 ans, 17 matchs et 5 buts toutes compétitions cette saison) réalise un bon début de saison avec Lille et veut croire en ses chances pour les Bleus. Sans langue de bois, l'ancien Stéphanois a affiché ses ambitions avec son objectif de disputer l'Euro en 2021.

«Les Bleus dans un coin de ma tête? Si je dis non, ça serait mentir. C'est un rêve de figurer dans la sélection de son pays. Je me donne les moyens tous les week-ends pour pouvoir y figurer. A moi de continuer sur cette lancée. L'Euro, oui c'est un objectif, je suis quelqu'un d'ambitieux et je veux disputer les plus grandes compétitions», a commenté Bamba lors d'un entretien accordé à l'émission Téléfoot.