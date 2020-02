Arrivé durant le mercato hivernal après 6 mois passés aux Emirats arabes unis, l’international algérien, Abderrahmane Meziane, a joué dimanche son tout premier match avec le maillot de l’ES Tunis. L’ancien de l’USM Alger a été titularisé sur le terrain de Hammam Lif, une rencontre qui s’est terminée par la victoire de l’Espérance par la plus petite des marges. Il a disputé 67 minutes avant de laisser sa place à l’autre joueur algérien, Tayeb Meziani. Rappelons que ce match a connu les toutes premières minutes de l’ancien défenseur du NAHD, Tougaï sous le maillot Sang et Or, en faisant son apparition dans les arrêts de jeu du match.