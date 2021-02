Le MC Alger a bien entamé son parcours en Ligue des Champions en réussissant à arracher le précieux nul face au club égyptien du Zamalek (0-0), vendredi soir au stade international du Caire. Les Vert et Rouge et, plus précisément leur défense a réussi à annihiler toutes les tentatives des joueurs, pourtant bien chevronnés de cette équipe égyptienne dans cette rencontre bien dirigée par l'Ethiopien Tessema Weyesa Bamlak. Il est vrai que c'est l'équipe égyptienne, vice-championne d'Afrique, qui a bien dominé la partie, mais il est tout aussi important de signaler cette superbe détermination des joueurs du coach Abdelkader Amrani, dont il s'agit du premier match avec les Vert et Rouge après avoir quitté, il y a une semaine, le CS Constantine pour succéder à Nabil Neghiz. Haddad, Hachoud, Saâdou et Merouani, entre autres, qui ont constitué le rideau défensif du Mouloudia, ont été à la hauteur de leur mission, mais force est de reconnaître également que l'apport du gardien de but Abdelkader Salhi a été d'une importance capitale. Après un premier tir dangereux d'Abdelghany que Salhi a dévié en corner, l'ex-keeper de Chlef a constitué une véritable barrière infranchissable pour les attaquants du Zamalek et entre autres, Marwan, Bencherki, Shikabala et autres Sassi et Emam. En seconde mi-temps, Salhi s'illustre, une fois de plus à la suite du tir de Bencharki (72'). Et c'est aussi le cas pour cette superbe tête d'Ahdad qui a été bien captée par le gardien de but Salhi, décidément dans son jour. Puis ni Zizo ((87') ni Obama (90+2') n'ont pu tromper la vigilance du gardien de but des Vert et Rouge très en forme. Et c'est ainsi que les Vert et Rouge ont bien résisté jusqu'au sifflet final de l'arbitre éthiopien Bamlak Tessema Weyesa. Ce précieux nul ramené du Caire permet aux joueurs du MCA de reprendre confiance et de revenir en force en championnat d'Algérie pour jouer les premiers rôles attendus par leurs supporters. A l'issue de la partie, le coach Abdelkader Amrani a déclaré, à propos de la prestation des siens: «C'est un point très précieux surtout sur le plan mental.» Amrani ajoute: «Je ne suis pas satisfait du rendement, mais on va bien s'améliorer.» Quant au coach du Zamalek, Medhat Abdelhadi, il a indiqué que «l'absence de réussite a été le secret de ce match nul contre le MCA. On a fait tout ce qu'on pouvait dans ce match surtout en seconde mi-temps».

Il poursuit: «Il faut donc aller chercher une victoire sur les Sénégalais de Teungueth FC, lors de la deuxième journée à domicile.» Abdelhadi a déclaré: «Nous avons des solutions offensives et essayons de les mettre en pratique lors du prochain match. Aujourd'hui, on doit fermer la page de ce soir on promet à nos fans de gagner lors des prochaines matchs.» Dans l'autre match de cette poule, l'ES Tunis affrontait, hier, au stade Radès les Sénégalais de Teungueth FC, dont il s'agit de la première participation.

Les Vert et Rouge ont donc passé la nuit au Caire avant de quitter, hier après-midi, la capitale égyptienne pour un retour au bercail à bord d'un vol spécial de la compagnie nationale Air Algérie. A noter enfin que le nouveau préparateur physique du MCA, Kamel Boudjenane est arrivé à Alger, vendredi, pour remplacer Arezki Boukhelaf. Le technicien algérien débutera sa mission avec les Vert et Rouge dès aujourd'hui.