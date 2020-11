L'international algérien de West Ham, Saïd Benrahma, a contribué à la victoire de son équipe face à Fulham (1-0), en délivrant la passe décisive sur le but victorieux, samedi soir, lors de la 8e journée de Premier League.

Entré en jeu à 20 minutes de la fin de la rencontre pour occuper l'aile gauche de l'attaque de West Ham, Benrahma a été très remuant, mais aussi présent en récupérateur en défense.

D'ailleurs, sa fraîcheur physique a beaucoup apporté à l'équipe. Dans les arrêts de jeu, l'international algérien a réussi à distiller une passe décisive à l'avant-centre Soucek qui, du plat du pied, a inscrit l'unique but de la rencontre (90'+1). Déjà à la 89e minute, Benrahma avait failli ouvrir la marque. Sur une touche entre Cresswell et Diop, l'Algérien se décale dans l'espace, reçoit la balle, se débarrasse de son vis-à-vis et, dans un angle fermé, essaie de tromper le gardien Areola du pied droit.

Le ballon lui revient et tente une seconde fois, mais le cuir est sorti cette fois en corner par le portier de Fulham. Alors que le match semblait plié, la VAR intervient pour une faute dans la surface de Benrahma, synonyme de penalty pour Fulham (90'+4) que Lookman rate.

Grâce à cette victoire, la 3e en huit rencontres, West Ham occupe la 11e position avec 11 points, en attendant la suite de la journée, dont les matchs étaient programmés hier.