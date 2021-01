Pour les élections présidentielles de la Fédération française de football, l'ancien gardien Fabien Barthez soutient officiellement le candidat Michel Moulin. Et comme l'homme d'affaires, le Champion du monde 1998 milite pour un retour de l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema (33 ans, 81 sélections et 27 buts) en équipe de France. «Je n'ai rien contre la Fédé mais, sur le fond, j'y vois la même histoire que Luzenac: on empêche un mec de jouer au football. Il a fait ce qu'il a fait, mais qui n'a jamais fait d'erreur? On en fait tous, moi le premier, il faut qu'elles servent à quelque chose. Et Zidane, il n'en a pas

commis?», a lancé Barthez dans le JDD.

Pour rappel, Benzema n'a plus été appelé par le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, depuis octobre 2015 et l'affaire de la sextape de Mathieu Valbuena. Et de son côté, le technicien tricolore n'a toujours pas digéré les propos tenus par l'ancien Lyonnais.