Le compte à rebours a commencé pour le MC Oran à qui la direction de contrôle de gestion et des finances (DCGF) a fixé un ultimatum de 10 jours, à partir de mardi dernier, pour lui remettre des documents financiers et administratifs précis de la situation du club. La direction du club n’est pas en mesure pour le moment d’y répondre favorablement.

Et du coup, c’est l’état d’alerte qui est enclenché au sein du club phare de la capitale de l’Ouest du pays, déchiré depuis plusieurs années par d’interminables querelles intestines, à son sommet en particulier. L’échec de quelques actionnaires de la Société sportive par actions (SSPA) de tenir leur assemblée générale extraordinaire, mardi dernier, pour élire un nouveau président ainsi qu’un nouveau conseil d’administration traduit parfaitement une situation des plus confuses. Dans la foulée, l’ex-président du club, Ahmed Belhadj, envers qui des doigts accusateurs sont pointés pour n’avoir par remis les documents exigés à l’actuel directeur général du club, Si Tahar Cherif El Ouezzani, revient à la charge et rajoute une couche en déclarant, au cours d’un point de presse qu’il a tenu mercredi soir, qu’il était toujours le président légitime du MCO. Etayant ses dires par des documents officiels prouvant qu’il détenait la majorité des actions de la SSPA du club lesquelles lui ouvrent le droit de présider la formation d’El-Bahia, Ahmed Belhadj n’est pas prêt à « rendre les armes ».

Le rôle principal dans le nouveau feuilleton est confié à Belhadj et son rival de toujours, Youcef Djebbari, soupçonné par le premier nommé de vouloir revenir aux commandes du MCO par le biais de son « poulain » Benomar, l’actuel président du WA Mostaganem (Inter-régions). Ce dernier vient de faire son entrée au sein de l’assemblée générale des actionnaires après avoir racheté des actions de deux membres de cette instance. Cette « guerre froide » qui ne dit pas son nom entre ces deux figures emblématiques du MCO risque de plonger davantage le club dans la crise, au moment où son parcours en championnat dépasse déjà les ambitions de ses staffs technique et dirigeant, en occupant la troisième place au classement après 11 journées de compétition. Les protégés de l’entraîneur Bachir Mecheri risquent, toutefois, d’être stoppés dans leur élan par ce conflit interne dans les hautes sphères des Hamraoua. Cela se passe au moment où les voyants sont au rouge sur le plan financier, comme l’atteste le fait que joueurs et entraîneurs ne soient pas payés depuis quatre mois, selon le directeur général du club, Cherif El Ouezzani.

à El-Bahia, tout le monde est unanime à dire qu’ « il est temps pour que le porteur du flambeau du football dans l’Oranie renaisse de ses cendres », et cela passe par remettre, une bonne fois pour toutes, de l’ordre dans la maison d’un club censé redonner du sourire aux sportifs et habitants d’une ville qui s’apprête à accueillir la 19e édition des Jeux méditerranéens en 2021.